الزراعة: تنفيذ 120 مدرسة حقلية في كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول وتوصيل الإرشادات والنصائح لهم على أرض الواقع، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن المعهد قام بتنفيذ عدد من المدارس الحقلية الإرشادية في محافظة كفر الشيخ لتنفيذ التوصيات الفنيه للأرز خلال شهر يوليو في الصنف سخا 108 المتفوق في المحصول ذات قدره إنتاجيه تتراوح من 4.5 إلى 5.2 طن للفدان واستهلاك مائي قليل وتم توصيه المزارعين على الالتزام بتنفيذ التوصيات لزيادة الناتج القومي لمحصول الأرز لتعويض نقص المساحة المخصصة لزراعة للأرز.

حضر هذه المدرسة الدكتور عبدالعليم الشافعي رئيس الإدارة المركزية الإرشاد الزراعي، والدكتور رضا محمد علي وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محمود أبو يوسف رئيس قسم بحوث الأرز، والدكتور إسماعيل الرفاعي رئيس مكون نقل التكنولوجيا بالأرز، والدكتور محمد المالكي رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للأرز بكفر الشيخ، وقيادات مديرية الزراعة بكفر الشيخ، وكان الحقل بقريه المرابعين بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف خليل أنه أيضا تم تنفيذ مدرسة حقلية لمحصول الذرة الرفيعة في محافظة أسيوط قرية أبنوب الحمام بحضور الدكتورة أمل تاج، وعدد من المزارعين، حيث تم شرح أهم التوصيات الفنية في هذة المرحلة من عمر النباتات، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية لمحصول الذرة الرفيعة بمركزي طهطا وجهينة محافظة سوهاج الصنف هجين شندويل 1 وتم شرح التوصيات الفنية للنباتات في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب أنه سوف يتم تنفيذ 120 مدرسة حقلية إرشادية في جميع أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني على مستوى الجمهورية يشارك فيها جميع معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد في الوزارة ومديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات.

وأضاف عبدالعظيم أن هدف هذه المدراس هو توعية المواطنين على أرض الواقع في كل ما يخص مجالات الزراعة المختلفة من أجل زيادة الإنتاج وترشيد المياه وأيضا حل المشاكل التي تواجههم.