محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثانية من محطة صرف عرب المدابغ

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بعرب المدابغ، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية 60 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط بالكامل والقرى التابعة لها وتابع سير العمل في المحطة، وشدد على نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية.

رافقه خلال الافتتاح المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وممثلي الهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات".

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المحطة الجاري تنفيذها ومنها المدخل والمصافي وأحواض التهوية والترسيب والمرشحات ومبنى نوافخ الهواء، ومبنى المحولات ومبنى الكلور واستمع إلى شرح من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب لمراحل العمل في المحطة ومعدلات التنفيذ.

وأكد محافظ أسيوط، على الاهتمام الذي توليه الدولة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة ويتم متابعتها بصفة مستمرة وتذليل العقبات لتشغيل المشروعات المتعثرة منها بالتنسيق بين كافة الجهات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بهذا الشأن لافتًا إلى إنه قام بالعديد من الجولات الميدانية لتفقد سير الأعمال بمختلف المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمراكز للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكيد على سرعة نهو الأعمال في مواعيدها المحددة وفقًا للخطة الزمنية.

وأشار المهندس ناجح عبدالرحمن، إلى أن المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحي تحت الإنشاء يتم تنفيذها بواسطة الهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات" بتكلفة اجمالية بلغت 500 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 60 ألف م 3/ يوم وتبلغ مدة التنفيذ 18 شهرًا منوهًا إلى المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بغرب المدابغ والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 70 ألف م3/يوم وتستوعب مياه الصرف الصحي من محطات رفع الصرف الصحى (البركة، المراغي، الوليدية) والتي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتم دخولها الخدمة منذ عام 2009 لخدمة مدينة أسيوط بالكامل والقرى التابعة لها ومع الضغط الشديد على المحطة والتوسعات المستقبلية بها تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

وفي نهاية الجولة التقى المحافظ ممثلى الشركة المنفذة وبعض المهندسين والعاملين بالمشروع واستمع إلى طبيعة عملهم ومراحل تنفيذ الأعمال مؤكدًا على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية للمشروع ومراعاة جودة الأعمال المنفذة والالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات السلامة المهنية حفاظًا على حياة العاملين بالمشروع.