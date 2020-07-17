عزبة أردوغان.. ابن عم رئيس النظام يطالب بفصل رئيس جمعية تركية

شن الصحفي جنكيز إر، ابن عم رئيس النظام التركي، رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، حملة إعلامية لفصل رئيس الجمعية التاريخية التركية أحمد يارامش، الذي تولى منصبه في الأشهر السابقة بتوقيع من أردوغان، وذلك على خلفية خطاب له في ذكرى مسرحية الانقلاب المزعوم في يوليو 2016 طالب فيه بدعم بعض المتورطين في الانقلاب، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان رئيس الجمعية التاريخية التركية أحمد يارامش قد أثار جدلًا واسعًا بعد خطابه في جامعة أفيون، وقال:"يجب علينا أيضًا رعاية الذين تورطوا في أحداث انقلاب 15 يوليو"، على حد تعبيره.

ودعا ابن عم رئيس النظام التركي، إلى فصل رئيس الجمعية التاريخية التركية أحمد يارامش على الفور، وقال:"لسوء الحظ، أصبح رئيسًا للجمعية التاريخية التركية، لكنه لا يعرف تاريخ 40 عامًا من حركة فيتو. هل سبق لك أن رأيت شخص نادم من حركة فيتو؟ أعتقد أن هذا الرجل الذي جرح روح شهدائنا يجب أن يُقال على الفور"، على حد وصفه.