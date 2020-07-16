فيديو.. تقرير يرصد استفادة أردوغان من مسرحية الانقلاب الفاشلة

تعيش تركيا هذه الأيام، ذكرى انقلاب 15 يوليو المزعوم، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يزعم أن أنصار فتح الله جولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999، مسؤولون عن محاولة الانقلاب التي قتل خلالها 251 شخصاً، بينما ينفي جولن ضلوعه في المحاولة، فانقلاب لم يـدم سوى ساعات، لم يربح المخططون له بحسب أردوغان، نقطة واحدة، لكن ربح أردوغان كل شيء بعده، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأوضح التقرير، أن الانقلاب المزعوم خلف 1.5 مليون متضرر من حالة الطوارئ التي فرضها أردوغان، و40 ألف سجين، وفصل 150 شخص من وظائفهم، وطرد 6 آلا أكاديمي من عمله، وتسريح 12 ألف معلم من عملهم، وفصل 2745 قاضي، وتم احتجازه 750 مؤسسة مغلقة، و 204 نافذة إعلامية تلقت أمرا بالإغـلاق، و24 عمدة منتخب تمت الإطاحـة بـه.

استغلال غير مسبوق تاريخيا لانقلاب فاشل وأردوغان لم يتوقف تطورت الأمور لتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي ليضمن أردوغان استمراره في الحكم مدة أطـول فقام حزبه بتعديلات دستورية حولت تركيا إلى دولة رئاسية وأعيد انتخاب أردوغان رئيسا ليكمل الآن 16 عاما في الحكم مع انهيار الليرة وارتفاع البطالة ومحاولة انقلابية يحتفل بها كل عام ليشكك مرة بعد أخرى في حقيقة ليلة سقوط إسطنبول والانقلاب الذي استغله أردوغان لتوطيد أركان حكمه ربما إلى الأبد.

ورغم كل ذلك، لم تنته أطماع أردوغان فانطلق في سوريا بعمليات عسكرية احتل بها الشمال وبحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني تدخل عسكريا في العـراق وأرسـل ميليشياته إلى ليبيا ليحتل البلد العربي الغني بالنفط ويحولها لقاعدة انطلاق له في منطقة المتوسط انقلاب واحد فاشل جنى منه أردوغان مليارات المكاسب من توسع واحتلال ونهب لمقدرات الدول والشعوب وسؤال باقي عن المستفيد الوحيد من "مسرحية" الانقلاب الفاشل.