الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة يحسب لها ألف حساب.. وتدخلها قلب الموازين

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن تدخل مصر في ليبيا قلب الموازين، مشيرًا إلى أن تركيا استغلت الحظر الجوي والفوضى، والضعف لتدخل وتدعم الإرهاب.

وأضاف المحجوب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن الجيش الليبي، بدأ من جديد لإيقاف الإرهاب في ليبيا، حيث قدم الكثير من الشهداء، مشددًا على أنه لن يفرط في تضحيات الشهداء.

وتابع، أن مصر قوة ضاربة يحسب لها ألف حساب، على المستويين السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أنها تسببت في تغيير مواقف دول مما يحدث في ليبيا، ومن ثم فإن الأتراك يعيدون حساباتهم بدقة بسبب التدخل المصري.

وأشار إلى أن المعركة لو نشبت بين مصر والجيش الوطني الليبي من جهة، وتركيا من جهة أخرى، فإنها قد تخرج من نطاق سرت والجفرة، وقد تصل إلى البحر والفرقاطات التركية، مشيرًا إلى أن تركيا تطمع في الحصول على سرت، من أجل السيطرة على المنطقة الغنية بالموارد النفطية في ليبيا.

ولفت، إلى أن تصريحات مصر بخصوص الأزمة الليبية، تبعها تصريحات من دول عربية كبيرة مثل السعودية والإمارات والجزائر.