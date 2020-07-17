فاورق فلوكس: "مكنتش عايز ابني يعاني".. وحياة الفنان "مش طبل وزمر"

قال الفنان فاروق فلوكس، إن جيله يختلف عن جيل ابنه الحالي، لكل منهما سمات خاصة، واصفا ابنه بـ"فنان كويس أوي أوي".

وأضاف "فلوكس"، خلال استضافته ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لم يرفض أبدا دخول أبنه للمجال الفني، وذلك لأن مهنة التمثيل مهنة صعبة، وليست بالسهلة.

وأوضح أن حياة الفنان ليست طبل وزمر، وفي بعض الأيام، يطالب الفنانين بمصاريف مدارس وجامعات خاصة، وهو ما يستلزم الكثير من الأموال التي لا يجلبها الفن للمثلين: "أنا كنت بعاني علشان أحط أحمد أو أخته على الطريق، ومكنتش عايزه يعيش نفس المعاناة".