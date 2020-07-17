حصل عليها السيسي للتقدم في شبكة الطرق.. ما هي جائزة باباكار ندياي؟

جهود مصرية عديدة بذلت بهدف تحسين البنية التحيتة وشبكة الطرق في كل أنحاء البلاد، كانت تلك المشروعات والنجاحات سببا في فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة "باباكار ندياي الرفيعة لبناء الطرق" لعام 2020، التي تمنح على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، مستحقا عن جدارة.

وأكدت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، أن هذا الفوز ما هو إلا عرفان بالقيادة القوية التي أثمرت هذه الإنجازات الهائلة على صعيد تنمية الطرق في مصر، إضافة إلى البنية التحتية الأخرى الخاصة بالتنقل.

أبرز المعلومات عن الجائزة

سميت تلك الجائزة على اسم باباكار ندياي الذي شغل منصب رئيس بنك التنمية الأفريقية فى الفترة من عام 1985 إلى عام 1995، وفي كل عام تقوم لجنة اختيار بناة الطرق في إفريقيا بتقييم المشاريع الطموحة والملموسة بعناية والتي لها تأثير حقيقي على حركة السكان.

يتم تنظيم كأس إفريقيا لمنشئي الطرق باباكار ندياي من قبل Acturoutes ، وهي منصة معلومات حول البنية التحتية والطرق في إفريقيا ، ومنظمة Medias للبنية التحتية والتمويل في إفريقيا (MIFA) ، وهي شبكة من الصحفيين الأفارقة المتخصصين في البنية التحتية للطرق، حسب الموقع الرسمي للجائزة.

تتكون لجنة الاختيار من ممثلي وسائل الإعلام من مناطق القارة الخمس على أساس وسائل الإعلام وتقارير الخبراء حول القضايا المتعلقة بالطرق والنقل والتنمية المستدامة.

من هو باباكار ندياي الذي سميت الجائزة باسمه؟

باباكار ندياي ولد عام 1936 في كوناكري تلقي تعليمه العالي في فرنسا حيث ذهب إلى تولوز، حيث التحق في كلية الدراسات العليا للأعمال، وحصل على شهادة محاسبة قانونية من مركز الدراسات المالية والمصرفية في الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي (سلف وكالة التنمية الفرنسية.

عاد بابكر ندياي إلى أفريقيا في عام 1965، والتحق بالعمل لدي بنك التنمية الأفريقي، وتدرج في السلم الوظيفي حيث تم تعيينه مديرًا للمالية ونائبًا لاحقًا لنائب الرئيس المسؤول عن الشؤون المالية قبل انتخابه الرئيس الخامس للمؤسسة في مايو.

وضع بابكار ندياي بنك التنمية الأفريقي على الخريطة الدولية، تحت قيادته، حصل البنك على أول تصنيف "أ" الثلاثي له من وكالتين للتقييم المالي، وهما وكالة فيتش وموديز، والتي حازت على جائزة "بنك العام" من مجلة International Finance Review.

وتحت رعايته، قام البنك بفتح رأسماله على الدول غير الأفريقية في عام 1987 بهدف تعزيز قاعدة رأس المال للمؤسسة وتوسيع قدرتها الإقراضية، وارتفع رأسمال البنك بمقدار 200٪ لتصل إلى 23.3 مليار دولار، حسب الموقع الرسمي للبنك.

في عام 1990، أعيد انتخاب بابكر ندياي لولاية ثانية انتهت في عام 1995 عندما تقاعد، وظل رئيسًا فخريًا لمجموعة AfDB، وحضر جميع تجمعاتها الرئيسية، بما في ذلك الاجتماعات السنوية الثانية والخمسين في أحمد آباد، الهند في مايو 2017.

توفي باباكار ندياي في 13 يوليو 2017 في وطنه السنغال حيث كان يقول، "السنغال قريتي، أفريقيا بلادي".