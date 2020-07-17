خالد جلال يعلن موعد عرض مسرحية "ليلتكم سعيدة"

أعلن المخرج المسرحي خالد جلال، موعد عرض مسرحيته الجديدة "ليلتكم سعيدة"، ضمن مبادرة "إضحك.. فكر.. اعرف"، وذلك يوم الخميس المقبل.

وكتب جلال عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك"، "الخميس المقبل، ضمن مبادرة وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم (اضحك.. فكر.. اعرف)، مسرحية ( ليلتكم سعيدة )، إنتاج فرقتي المسرحين القومي والمواجهة بقيادة العزيزين إيهاب فهمي، وسامح بسيوني، بطولة أبنائي محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، ونديم هشام، ألحان المهدي، ديكور عمرو عبدالله، أزياء هالة الزهوى، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد".