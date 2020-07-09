خالد جلال يعلن عن مسرحيته الجديدة "ليلتكم سعيدة"

أعلن المخرج المسرحي خالد جلال عن مسرحيته الجديدة "ليلتكم سعيدة" والتي من المقرر عرضها ضمن مبادرة "إضحك .. فكر .. إعرف" عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"

وكتب خالد جلال في منشوره: "قريبا ضمن مبادرة وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم (اضحك فكر اعرف) للبيت الفني للمسرح بقيادة الأستاذ إسماعيل مختار المسرح القومي الفنان القدير إيهاب فهمي ومسرح المواجهة الفنان المحترم سامح بسيوني وبتعليق للنجمة القديرة سميرة عبد العزيز، صمم الأفيش مصطفى عوض".

يذكر أنه مساء اليوم ستعرض مسرحية "أبو صامولة" ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف"عن قصة "مع سبق الإصرار" لأنطون تشيكوف، ومن كتابة وإخراج محمد مرسي، ويعقّب على العرض الكاتب والناقد جرجس شكري، وذلك في تمام 11 مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع يوتيوب.