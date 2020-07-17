نوال الزغبي تستعد لتقديم أغنية خليجية

أعلن الشاعر محمد القاسمي، تعاونه الفترة المقبلة، مع المطربة نوال الزغبي، في أغنية جديدة باللهجة الخليجية.

وكتب القاسمي عبر تويتر: "تعاون جديد سيجمعني بالفنانة نوال الزغبي، إن شاء الله في عمل خليجي".

انتهت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، مؤخرا من تسجيل أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه".

ونشرت نوال الزغبي منذ أيام، صورة لها من داخل الاستوديو، لتسجيل أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه".

وعلقت نوال: لا استطيع الانتظار لإطلاع أغنيتي الجديدة "قلبي على قلبه".

وتعرضت نوال الزغبي مؤخرا، لعدد من الانتقادات بعد ظهورها بشكل مختلف، وأرجح البعض أنها قامت بإجراء عمليه تجميل.

واكتفت نوال بالتعليق: "لا أحد يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وعجز".