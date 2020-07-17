وزارة التموين تعلن وظائف شاغرة بعدد من المحافظات

أعلنت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن حاجتها للتعاقد عن بعض الوظائف بنظام المكافأة الشاملة.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل وشروط الوظائف على النحو التالي:

أولًا: وظيفة إخصائي أمن بالصوامع الآتية

- إخصائي واحد بصومعة طامية بمحافظة الفيوم.

- إخصائي واحد بصومعة المراشدة بمحافظة قنا.

- إخصائي واحد بصومة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- إخصائي واحد بصومعة دمنهور بمحافظة البحيرة.

شروط شغل الوظيفة:

- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في 1 يناير 2020.

- أن يكون من أبناء المحافظة المتواجد بها الصومعة.

- أن يكون لديه الخبرة الكافية في هذا المجال.

- اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة والمقابلات الشخصية.

ثانيًا: وظيفة مندوب أمن بالصوامع الآتية:

- 4 مناديب بصومعة الصبحية بمحافظة الإسكندرية.

- مندوبين بصومعة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

- مندوبين بصومعة الحمام بمحافظة مرسى مطروح.

شروط شغل الوظيفة:

- الحصول على دبلوم ثانوي متوسط.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في 1 يناير 2020.

- أن يكون من أبناء المحافظة المتواجد بها الصومعة.

- اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة والمقابلات الشخصية.

وتقدم الطلبات على موقع الشركة الرسمي www.ehcss.com في الفترة من 19 يوليو وحتى 31 من نفس الشهر.