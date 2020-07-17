باحث مصري يتحدث عن تمكنه من رؤية حركة الـDNA بالخلايا لأول مرة

تحدث الدكتور هيثم شعبان، باحث في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، عن تمكنه مع فريقه البحثي في بناء ميكروسكوب ضوئي عالي الدقة والوضوح، لرؤية الـDNA داخل الخلايا البشرية، قائلا: "إنه منذ 5 سنوات كنت بعمل دكتوراه في تخصص معين في فرنسا، وكان أستاذي اللي بعمل معاه رسالة الدكتوراه، أخد جايزة نوبل في عمل ميكروسكوب ضوئي يقدر يشوف تفاصيل الخلية".

وأضاف "شعبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه بالرغم أن الدكتور حصل جائزة نوبل بهذا الميكروسكوب إلا أنه كان محدودا للخلايا المحنطة أو الميتة فقط، ولكن استطعت خلال السنوات الـ5، تطوير الميكروسكوب للوصول في النهاية لرؤية الخلايا الحية تحت الضوء.

وأشار إلى أنه استطاع أيضا تطوير الميكروسكوب بحيث يمكننا رؤية جينات الخلايا السرطانية، لافتا إلى أن ذلك سنستفيد منه رؤية الخلايا الحية، ولكن كان سابق يتم وضع احتمالات لشكلها وبالتالي يتم منح العقار من خلال تلك الصورة المحتملة ولكن حاليا نستطيع رؤيتها بدقة.

وتابع: "أنه يمكن هذا الميكروسكوب بعد تطويره في مساعدتنا منع خلية تتحول لخلية سرطانية، دي بداية ونقدر نكمل على الخطوة دي، ومن خلالها هنقدر نحدد بشكل دقيق طرق الوقاية والعقاقير".