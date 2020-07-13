أستاذ تغذية علاجية محذرا من السمنة: كورونا يستوطن الخلايا الدهنية

قال الدكتور عمرو عبدالمنعم، أستاذ التخدير والرعاية والتغذية العلاجية بكلية طب قصر العيني، إن الخلايا المناعية تستوطن النسيج الدهني في الجسم، وبالتالي هناك خلايا مناعية داخل الدهون، ولكن تلك الخلايا، إذا زادت في الجزء الأعلى من الجسم وحجمها كبير، يصبح دورها سلبي، لكن إذا جرى توزيعها على باقي الجسم، فيكون دورها إيجابي.

وأضاف "عبدالمنعم"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبدالغني، أن الخلايا المناعية وظيفتها الأساسية الحصول على الطاقة من الدهون، لكن إذا كانت تحتاج طاقة فذلك يستلزم أكسجين، وعندما تزيد حجم الخلايا الدهنية يقل الأكسجين الواصل لها، فتبحث الخلايا المناعية عن طريقة أخرى للحصول على طاقة، وهي السكر، وعندما تفعل ذلك تنتج بروتينات تؤدي لالتهاب في الجسم وهي "سايتوكاينين".

وأكد أن وجود السمنة بشكل متضخم في النصف الأعلى من الجسم، يسبب نشاطا مناعيا متزايدا، وتؤدي الخلايا المناعية لأكسدة الكولسترول، ومسؤولة عن نقص حساسية الجسم من الأنسولين، ما يحدث سكر وتصلب شرايين وأمراض قلب، موضحا أن السمنة والمناعة وأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكر مرتبطين ببعض.

وأوضح أن هناك دراسات أشارت إلى أن فيروس كرورنا من الممكن أن يستوطن الخلايا الدهنية، ويكون مصدرًا للانتشار في الجسم، وكلما زاد حجم الخلايا كلما زادت المشكلات التي يتعرض لها جسم الإنسان، كما وجدوا أن 75% من مرضى الرعاية المركزة المصابين بكورونا في بريطانيا يعانون من السمنة.