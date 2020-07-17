نقل ايشواريا راي وابنتها إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما بسبب كورونا

أعلنت الفنانة البوليدية ايشواريا راي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدهور حالتها الصحية هي وابنتها، بعد إصابتهما بكورونا، حيث ارتفعت درجة حرارتهما، ما اضطرها للذهاب إلى المستشفى للحصول على الرعاية اللازمة.

وأثبتت نتيجة التحليل الثاني للممثلة الهندية "إيشواريا راي" إيجابيتها لفيروس كورونا هي وابنتها، بعد أن أصيب زوجها "أبيشيك" ووالده النجم الهندي أميتاب باتشان.

وكان أعلن النجم الهندي أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه خضع للمسحة الطبية التي أكدت إيجابية الإصابة، وكذا نجله أبيشيك باتشان.

وطالب النجم الهندي كل من خالطه، خلال الأيام الـ10 الأخيرة، بضرورة الخضوع إلي فحص طبي.