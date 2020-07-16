محبو النجم الهندي أميتاب باتشان يؤدون الصلوات له لشفائه من كورونا

أدى مجموعة من محبي النجم الهندي أميتاب باتشان الصلاة من أجل شفائه وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، وقد ظهر ذلك في مجموعة الصور التي تم تبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحرص أميتاب باتشان هو الآخر على أداء الصلوات بشكل مستمر وذلك حسبما نشر في الفترة الأخيرة على حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة للصلوات التي يؤديها الهنود حسب الطقوس الخاصة بهم.

ورصدت الصحافة الهندية بعض المشاهد من محبي أميتاب باتشان وهم يضعون صورته ويصلون عليها لأجل شفائه ونجله الذي أصيب أيضا بفيروس كورونا.