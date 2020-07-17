عضو وفد المشايخ الليبية: حكومة "اللا أوافق" باعت القضية والوطن

قال العمدة طاهر عبدالرسول، عضو وفد المشايخ والقبائل الليبية، إن الوضع في ليبيا والمنطقة واضح، إذ تغير مسار الثورة منذ 2011، من قبل الميليشيات والتيار الديني المتأسلم، ودخلت البلاد في مفارقات خطيرة، أثرت على ليبيا وعلى المنطقة العربية، إلى أن تدرج الوضع أخيرًا وأصبح أكثر خطورة بدخول تركيا على الخط.

وأضاف "عبدالرسول"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن تركيا تتباكى، لتكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد ما يسمى بالربيع العربي، وسيطرة الإسلاميين في بعض الدول، خاصة دول المغرب العربي، فرأت أن مصلحتها أن تعود للخلافة العثمانية، وترفع شعار الإسلام، مؤكدا أن الجميع يعلم أن تلك الشعارات شعارات زائفة ولا تخدم أي قضية أو شعب.

وأوضح أن الجيش والشعب الليبي، رفض ما تخطط له تركيا، ولا يزال موفوض رغم تدفق السلاح التركي، ووجودها على الأرض مساعدة حكومة "اللا أوافق" التي باعت القضية والوطن، ولكن ليبيا ليست خالية من الشرفاء.