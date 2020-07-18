حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجدي الدّقة في المواعيد ،وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة ما زال يمدك بالإصرار وبالحماس ويجعلك تتحرك كإعصار وتحرك كل ما هو ساكن.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ فينوس في منزلك السادس يدفعك للتصرف بود وحب، تبدو يقظا وتلفت إليك الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.