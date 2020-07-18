حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

من أبرز صفات مولود برج الحوت أنه كتوم لأسرار الآخرين ويحافظ عليها دائما، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، حاول أن تهدأ ولا تبخل بمجهود توجهه نحو إنجاز واجباتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن بداخلك شكوك تشغلك، انتبه كي لا تثير مشاكل دقيقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت أحمد حسام ميدو، ويوافق تاريخ ميلاده 23 فبراير.