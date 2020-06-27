"طالبان" تطلق سراح 34 من عناصر الأمن الأفغاني

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم، إطلاقها سراح ما يزيد على 34 من عناصر قوات الأمن الحكومية، كانوا محتجزين في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد المتحدث باسم مكتب "طالبان" في الدوحة محمد سهيل شاهين، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن المفرج عنهم اليوم، من الشرطيين والعسكريين في إدارة كابل، وكانوا محتجزين في سجون ولاية بدخشان.

من جانبها، نقلت قناة" تي في 1" الأفغانية، عن متحدث باسم الرئاسة الأفغانية، تأكيده أن حكومة كابول، أفرجت حتى الآن، عن نحو أربعة آلاف من عناصر الحركة المحتجزين لديها.

وقضى اتفاق السلام المبرم في الدوحة، أواخر فبراير الماضي، بين "طالبان" والولايات المتحدة، بإفراج الحركة عن نحو ألف أسير لديها، مقابل إطلاق حكومة كابل سراح 5 آلاف من عناصر "طالبان"، وذلك ضمن إطار إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.