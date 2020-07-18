بالقانون.. إزاي ترجع فلوسك لو اشتريت شقة مخالفة؟

حالة من الإزالات الفورية شهدتها العديد من المباني المخالفة والمحظور التصالح فيها بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، والتي ثبت تعديها على أملاك الدولة أو خروجها عن حدود الحيز العمراني.

وتقدم "الوطن"، في التقرير التالي الإجراءات القانونية التي يجب على مالك الشقة اتباعها في حال ثبت مخالفة العقار الذي يسكن به، وذلك وفقًا لما قاله الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام في حديثه لـ"الوطن".

وقال أستاذ القانون العام، إنّه وفقًا للقانون المدني، من حقّ مالك الشقة أن يرفع دعوى على صاحب العقار باسترداد مبلغ قيمة الشقة الذي حصل عليه سابقًا بموجب العقد، وذلك في حال عدم علمه سابقًا بمخالفة العقار.

وأوضح أنه يتحمل قانونًا مالك العقار غرامة التصالح في مخالفة البناء وليس مالك الشقة، ويتحملها الاثنان معًا ضمنيًا إذا كان صاحب الشقة على علم مسبق بأنّ البناء مخالفًا وارتضى شراء الشقة على هذا الحال.

وبعد رفع الدعوى يصدر حكمًا مدنيًا بالصيغة التنفيذية برد المبلغ إلى مالك الشقة، وبحسب أستاذ القانون، إذا امتنع مالك العقار عن رد المبلغ، يقوم صاحب الشقة برفع دعوى طلب حجز مالي على ممتلكات مالك العقار السائلة والمنقولة سواء في البنوك أو في أملاكه الشخصية.

وحتى لا يقع المقبلون على شراء الشقق لحالات الهدم، نصح "عامر" بالتأكد من رخصة المبنى والحصول على صورة منها قبل أن يمضي العقد، إذ تعتبر هي الدليل والحُجة الوحيدة على بناء المبنى وفقًا لأحكام القانون.