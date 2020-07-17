روسيا: لا نتوقع تغيير أسعار النفط بعد تخفيف القيود على الإنتاج

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، أن روسيا لا تتوقع تغييرا في أسعار النفط بعد تخفيف القيود على الإنتاج ضمن صفقة "أوبك+".

وقال نوفاك، اليوم، إن السعر الآن استقر عند ما بين 40 و43 دولارا منذ شهر واحد تقريبا، وهذا السعر متزن إلى حد ما"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وبشأن زيادة الإنتاج في وقت لاحق، أكد وزير الطاقة الروسي، أن الشركات تتخذ قراراتها بشأن تنفيذ العقود بشكل مستقل، مشيرا إلى أنه ستكون هناك زيادة في التوريدات إلى السوق المحلية قبل كل شيء.

وأوضح نوفاك، أن "الزيادة في فترة الصيف لدينا في السوق المحلية دائما. لا شك أن الشركات تتخذ قرارات بشأن تنفيذ عقودها، ولكن من المهم بالنسبة إلينا تلبية احتياجات السوق المحلية قبل كل شيء، لأن السوق المحلية مرتفعة في الصيف عادة".

وأشار الوزير الروسي، إلى أن روسيا ستزيد من الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل تقريبا بعد تخفيف القيود بموجب اتفاق "أوبك+".

يذكر أن الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك اتفقت على خفض الإنتاج لمدة 3 أشهر اعتبارا من شهر مايو الماضي بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، واعتبارا من أغسطس المقبل سيبدأ تخفيف القيود على الإنتاج، وبموجب الاتفاق سيكون بوسع روسيا زيادة الإنتاج في أغسطس بمقدار يصل إلى 501 ألف برميل في اليوم.