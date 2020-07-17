أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن ارتفاع إصابات "كورونا" عالميا

تراجعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم، وسط تزايد عدم اليقين بشأن الانتعاش العالمي في الطلب على الوقود مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في العديد من البلدان، وبعد قرار اللجنة الوزارية لمجموعة "أوبك+" بتقليص مستويات خفض الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.48% إلى 43.16 دولار للبرميل.

وفقدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.34% إلى 40.59 دولار للبرميل.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، تسجيل ما لا يقل عن 75 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي يومي.

كما أعلنت إسبانيا وأستراليا عن أكبر قفزة يومية في الحالات لديهما في أكثر من شهرين، وواصلت الحالات الارتفاع في الهند وزادت البرازيل إجراءات العزل العام.

ويبطئ ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" تعافي استهلاك الوقود بعد تخفيف إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يثير مخاوف من أن تعافي الاستهلاك من أثر الجائحة قد يستغرق سنوات.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 1% أمس الخميس بعد أن اتفقت "أوبك+"، على تقليص تخفيضات الإمدادات البالغة 9.7 مليون برميل يوميا بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل.