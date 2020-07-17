خارجية فلسطين: 60 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3604 بصفوف الجاليات

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، إنه تم تسجيل 60 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في صفوف جاليتها بالولايات المتحدة، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتها حول العالم، إلى 3604.

وأكدت الوزارة الفلسطينية، في بيان، أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين بين جالياتها، إلى 1523، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، إلى تسجيل 60 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 2004، فيما سجلت 66 حالة وفاة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 7، مؤكدة أنها تتابع شؤون الطلبة واحتياجاتهم وتتواصل معهم للإجابة على استفساراتهم.