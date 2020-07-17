ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في فلسطين إلى 9055.. ولبنان "صفر وفيات"

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 14.061.995 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 595.032 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 8.360.842 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية، هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي، يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث من كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من الموصل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 439 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 9055.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، في بيان، أنه جرى تسجيل 6 حالات جديدة، و179 حالة تعافٍ، بينها 174 في محافظة الخليل، و5 في قطاع غزة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 5 موصولة الى أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابعت الوزارة الفلسطينية قائلة، إنها أجرت 4246 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي: 7334، عدد حالات التعافي: 1666، وبلغ عدد حالات الوفاة: 55.

وتشهد المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، إغلاقا كاملا اعتبارا من مساء أمس الخميس، حتى صباح بعد غد الأحد، حيث يمنع التنقل بين المحافظات، كما تمنع الحركة بين المدن وبلداتها وقراها إلا للضرورة القصوى، وفقا لقرار الحكومة لكسر سلسلة الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

إصابة 3 موظفين تابعين لـ"أونروا" بكورونا جنوب لبنان

من جانبها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، اليوم، تسجيل 10 إصابات بكورونا المستجد من أبناء مخيم الرشيدية جنوب لبنان، بينهم 3 موظفين تابعين للوكالة.

وأعلنت الوكالة، في بيان، أنها ستقوم بإغلاق عيادتيها في مخيمي الرشيدية والبص، كإجراء احترازي منعا لانتشار الفيروس، وستعمل على تعقيمهما على مدى يومين متتاليين.

وأكدت "أونروا"، أنها ستواصل متابعتها للحالات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع شركائها، ومع اللجان الشعبية والأهلية، وستقوم بالتعاون مع الصحة بإجراء فحوصات للمخالطين، على أن يجرى المزيد من الفحوصات اليوم، في المخيمات بمنطقة صور.

ودعت وكالة "أونروا"، الأهالي في المخيمات إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، خصوصا التباعد الجسدي، ووضع الكمامات وتعقيم اليدين باستمرار.

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 2701 حالة

وفي لبنان، أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد إلى 2701 حالة بعد تسجيل 101 إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقرير يومي، حول مستجدات الوباء، إنه لم تسجل في المقابل أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستمر بذلك إجمالي عدد الوفيات مستقرا عند 40 حالة.

وأشارت الصحة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1485 حالة، فيما بلغ مجموع الفحوص التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 6738 فحصا.

وكانت الحكومة اللبنانية، قررت في وقت سابق، تمديد التعبئة العامة حتى الثاني من أغسطس المقبل، ضمن إجراءات الحد من انتشار الوباء، فيما عاود مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، فتح أبوابه أمام المسافرين مطلع الشهر الجاري.

3 إصابات في الأردن

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 حالات جديدة غير محلية بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1209، في حين يبقى عدد من أودى الوباء بحياتهم 10 أشخاص.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة سجلت لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر "1 من السعودية، و1 من الإمارات، و1 من الولايات المتحدة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وسجلت السلطات الأردنية، حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7901 فحص مخبريّ، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 500062 فحصاً.

وجددت الوزارة الأردنية، التأكيد على أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً رغم انخفاض عدد الإصابات، داعية الجميع إلى ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي.

العراق: إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 88171 إصابة

وفي العراق، أعلنت السلطات العراقية، اليوم، تسجيل 94 حالة وفاة و2023 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع معها إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق إلى 88171 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أن العاصمة بغداد نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ521 إصابة ثم محافظة البصرة بـ202، مشيرة إلى تسجيل 94 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس بينها 30 في بغداد، لترتفع معها حصيلة الوفيات إلى 3616.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أن عدد من تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 2179 مريضا في عموم المحافظات العراقية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 56495 حالة.