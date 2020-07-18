كيف تتجنب شراء شقة في عقار أو أرض مخالفة؟

يقع الكثير من المقبلين على شراء الشقق السكنية في حيرة بشأن ما إذا كان العقار الموجود به الشقة قد بُني بشكل قانوني، أم يقع ضمن المبانِ المخالفة للحيز العمراني، والتي يمكن أن تتعرض للهدم في أي وقت.

وفي هذا الصدد، تواصلت "الوطن"، مع أمجد عامر خبير التنمية والإدارة المحلية، والذي قدم عددا من النصائح للمقبلين على الشراء حتى لا يقعوا تحت طائلة المخالفات.

- قبل شراء الشقة، يجب أن يقوم المواطن بالاستعلام عنها من الإدارة الهندسية بالحي القاطن به الوحدة السكنية أنّه متوافق مع السلامة الإنشائية.

- الاطلاع على رخصة البناء قبل شراء العقد للتأكد من قانونية بناءه.

- ينصح أيضًا قبل الشراء الملاحظة الجيدة للعقار الذي يريد المواطن شراء شقة به، هل هو موجود داخل الحيز العمراني أم مبني بجانب النيل أم مبني على أراضي زراعية أم له خطورة على الأمن القومي والمنشآت الحيوية.

- يجب مراجعة عقد المنزل في الشهر العقاري للتأكد من عدم ملكية شخص آخر له.

- لا بد من معاينة الشقة في البداية، والتأكد من مساحتها المتفق عليها بنفسك ولا تعتمد على الرسم.

- التأكد من حصول العقار على ممارسة الكهرباء والمياه بصورة قانونية.

-لا تشترِ بأي حال من الأحوال شقة غير موجودة فعلا، أو لم تنشأ ولم تشاهدها على الطبيعة.

- التأكد من أن شراء العقار تم بمستند ملكية صحيح، ومستندات الملكية تعتبر المقوم الرئيسي عند بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها فمن المعروف أن معظم أصحاب العقارات بمصر لا يقومون بإنهاء إجراءات التسجيل كاملة عند شراء العقارات وهو ما يؤدي إلى أن يقع العديد من المشترين في حيرة عند شراء العقار، وربما يتعرض آخرون للوقوع ضحايا عمليات نصب، نتيجة عدم وجود الخبرة في معرفة المستندات، أو اكتشافهم أن العقد الذي تم الشراء به غير كاف وينقصه العديد من البنود.