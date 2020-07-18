مايا دياب: في حفلي الرابع الـ "أون لاين" هتقولوا عليا مجنونة

أعلنت المطربة مايا دياب، عن استعدادها لتقديم رابع حفلاتها "أون لاين" بعد نجاح حفلاتها السابقة.

وقالت "مايا"، خلال برنامج “trending “عبر قناة "mbc"، "استعد لتقديم رابع حفلاتي أون لاين والذي سيكون مختلفا عن الحفلات السابقة وكل من سيشاهد الحفل سيقول عني مجنونة وليست طبيعية"

كانت مايا دياب، قدمت منذ أيام حفلها الثالث والـ "أون لاين"، والذي كان مستوحى من الطبيعة، حيث غنت وسط زرع أخضر بملابس سوارية وأردت قبعة بها ورود.

وقد سبق واستخدمت "مايا" عددا من الأساليب لجذب الانتباه في حفلاتها السابقة فظهرت في حفلها الأول والذي أقامته في منزلها بالبيجاما.

أما حفلها الثاني فقد حرصت على تصوير البث المباشر بكاميرات 360 درجة بخاصية الثري دي لجذب الجمهور.

وطرحت مايا دياب مؤخرا أغنيتها الجديدة "أنا" بطريقة الفيديو كليب وتم تنفيذها بطريقة الرسوم المتحركة "الكارتون"، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا بتصدر تريند تطبيق "تيك توك"..