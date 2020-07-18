والد طفل سقط في بلاعة بسبب لعبه بطائرة ورقية: كانت مكشوفة وفضل 10 دقايق

قال عبدالله حسن عبدالله والد الطفل الذي سقط في البلاعة بالزقازيق أثناء لعبه بطائرة ورقية، إن عمق البلاعة 6 أمتار، متابعًا: "قعد فيها 10 دقائق وولد نزل وراه وجابه بعد معاناة".

جاء خلال مداخلة هاتفية للأب، مساء الجمعة، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر".

من جانبه اقترح "أديب"، على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تخصيص أماكن مفتوحة معينة للعب بها.

وتابع: "لكن في الشوارع تكون المواصلات تتحرك، وهناك شباب توفى بسبب الطائرات الورق، وعندما كنا صغارًا كنا نطلقها من أعلى سطح المنزل".

وأردف: "مش هنقول عاوزين شرطة الطائرات الورقية، خدوا بالكم حرام، الموضوع مش ناقص، وعاوز أفهم إيه علاقة كورونا بالطائرة الورق، ليه انتشرت دلوقتي؟".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طفل في بالوعة مكشوفة في شارع عام أثناء لعبه بطائرة ورقية، حيث سقط دون أن ينتبه.