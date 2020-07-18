المفتي: التحرش من الكبائر.. وبعيد عن الأخلاق التي تربت عليها الإنسانية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التحرش ذنب يرتقي إلى الكبائر وجريمة منكرة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن التحرش بعيد تماما عن الأخلاق والقيم التي تربت عليها الأسر المصرية، العربية، المسلمة، بل والإنسانية على وجه العموم.

وتابع، أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتاوى عديدة جدًا في هذا الخصوص، مستشهدًا بفتوى أصدرتها دار الإفتاء في بداية عهده في عام 2013، بأن التحرش من الجرائم المنكرة وعقابه أليم عند الله سبحانه وتعالى.

وأردف المفتي: "في هذا الخصوص نحتاج إلى أن نعيد النظر ونذكر الناس بوضع المرأة في التشريع الإسلامي، حيث أنها أخذت حيزًا في زمن الرسالة، حيث انتشلتها الشريعة الإسلامية من مكانة مهينة وكرمتها تكريمًا لم يرتقِ إليها أي تشريع بعد".