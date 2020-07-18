تصعيد خطير بالحديدة.. 77 خرقا حوثيا للهدنة خلال 24 ساعة

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس الجمعة، عن إحباط عمليات تسلل للحوثيين في مناطق مختلفة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، ورصدت 77 خرقا حوثيا للهدنة الأممية خلال 24 الساعة الماضية، وفا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أنه تم إحباط عملية تسلل لعناصر حوثية في الأطراف الغربية لمدينة حيس، جنوبي الحديدة.

وأشار الإعلام العسكري، إلى أن الحوثيين دفعت بعدد من عناصرها إلى تنفيذ عملية تسلل إلى مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة في أطراف شعب بني زهير، بمنطقة بيت مغاري، غربي مدينة حيس.

وأوضح الإعلام العسكري، أن القوات المشتركة تصدت للعناصر المتسللة، بعد مواجهات عنيفة، تكبد خلالها الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مُجبرةً العناصر الحوثية على التراجع والانسحاب.

كما أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران للحوثيين، حاولت من خلالها استهداف عدد من الأحياء والقرى السكنية شرقي مدينة الحديدة.

وأحبطت القوات المشتركة، مساء أمس الجمعة، محاولة تسلل للحوثيين شرق منطقة الجاح، وأوقعت في صفوفه قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر ميدانية، أن بقايا جيوب الحوثيين دفعت بالعشرات من عناصرها لتنفيذ محاولة تسلل صوب منطقة الجاح الإستراتيجية بمديرية بيت الفقيه ولكنها باءت بالفشل، مؤكدا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين المواطنين في منطقة الجاح رصدت عناصر الحوثيين لحظة خروجهم من مخابئهم وأشتبكت معهم بمختلف الأسلحة وسرعان ما أجبرتهم على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم.

وتعرضت قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية، التابعة لمديرية التحيتا، الواقعة إلى الجنوب من مدينة الحديدة، لعمليات استهداف مكثفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل الحوثيين.

كما أطلق الحوثيين، نيران أسلحتهم على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة .

وقالت مصادر محلية أن الإستهداف كان بشكل عشوائي وكثيف وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.

وخلّف القصف أيضا ، وفقاً للمصادر، حالة من الرعب والخوف في أوساط المواطنين، إضافة إلى تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية.

ورصدت القوات المشتركة، أمس الجمعة، 77 خرقا للحوثيين للهدنة الأممية في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة خلال 24 الساعة الماضية.

وشملت الخروقات، وفق بيان صحفي، أعمال عدائية، تنوعت بين عمليات استهداف وقصف وقنص للأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين .

واستخدم الحوثيون مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها قذائف الهاون عيار 120 وعيار 82 وقذائف آر بي جي وسلاح م.ط 23 وعيار 14,5 وعيار 12.7 وسلاح القناصة.

وطالت الانتهاكات الحوثية مديريتي حيس والدريهمي ومنطقة الجبلية والفازة التابعين لمديرية التحيتا ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه ومناطق سكينة شرق مدينة الحديدة .

وبحسب البيان، فإن الحوثيين تستمر بارتكاب خروقاتها اليومية وجرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في مختلف المديريات مخلفة مأساة عميقة لأبناء الحديدة.

وأشار البيان، إلى أن هذا التصعيد الحوثي المستمر ضد المواطنين، يأتي بالتزامن مع تمديد مجلس الأمن الدولي عمل البعثة الأممية في الحديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد الثلاثاء الماضي، بالإجماع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن لمدة عام كامل، حتى ال 15 من يوليو 2021.

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة "أونمها" أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.

وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق اي اختراق او نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، و الإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانيء الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

وواصل الحوثيون خروقاتهم المباشرة لوقف إطلاق النار، واستمرت في زرع الألغام، وقصف المدنيين، ورفض الانسحاب من المدينة وموانئها.