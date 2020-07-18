مفتي الجمهورية: زي المرأة لا علاقة له بالتحرش.. وهناك رجال يتعرضون له

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه لا علاقة بين الملابس وجريمة التحرش، موضحًا أن هناك تحرش المنتقبات والمحجبات والأطفال وكبار السن وحتى الرجال.

وأضاف المفتي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد": "النص الشرعي يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويقول في الوقت نفسه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن".

وتابع: "لا يوجد أبدًا ربط في تبرير التحرش والملبس، فهو جريمة، وفي الجانب الآخر تكليف شرعي لا ننفك عنه، بأنه يجب أن يدرك الإنسان الشاب أنه مكلف باتخاذ التدابير الواقية من هذه النظرة ومن هذا اللسان ومن هذا السلوك، فالتحرش مستويات، تحرش باللفظ وتحرش بالإيحاءات وغير ذلك مثل الملامسة".