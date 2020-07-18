وزير الاتصالات: ساعات الذروة في استخدام الإنترنت زادت لأكثر من 16 ساعة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ساعات الذروة في استخدام الإنترنت زادت لأكثر من 16 ساعة يوميًا.

وأضاف "طلعت"، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأحمال تضاعفت خلال فترة جائحة كورونا، معتبرًا أن ذلك كان شيئًا طبيعيًا نظرًا لجلوس الناس في منازلهم واستخدامهم الإنترنت في كل أنشطة حياتهم "التعليم والترفيه والعمل ومتابعة الأخبار".

وأوضح الوزير أن الشبكة تحملت هذه الأحمال الكبيرة بسبب مشروع تطوير الشبكة الذي نفذته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019 بتكلفة قدرها 30 مليار جنيه، مشددًا انه لولا هذا المشروع لما تحملت الشبكة هذه الأحمال.

وأكد "طلعت"، أن الوزارة لم تتلق شكاوى بخصوص امتحانات طلاب الثانوية عبر الإنترنت، معتبرًا أن ذلك إنجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه تم إتاحة جميع منصات التعليم التي حددتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي مجانًا للطلبة.