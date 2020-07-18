بالفيديو.. الفلوس والدولارات شعار معظم كليبات محمد رمضان

أطلق الفنان محمد رمضان منذ أيام، كليبه الجديد "تيك توك"، وظهر خلاله كالعادة ويبدو عليه الغناء الفاحش والدولارات التي تملأ المكان وشنط الأموال التي يتسلمها.

ولم يكن كليب "تيك توك" هو أول كليب لـ "رمضان"، تتواجد فيه الدولارات بشكل مبالغ فيه، فقد سبق وقدم كليبا خاصا عن الأموال وهو كليب "money”والذي بدأ بظهور دولار مرسوم عليه محمد رمضان، ليظهر بعده وتتساقط عليه الدولارات.

كليب "مافيا" أيضا تكرر فيه نفس المشهد، حيث بدأ بظهور طاولة كبيرة جدا مليئة بالدولارات يجلس حولها الفتيات اللاتي يقمن بعدها.

كليب "أنساي"الذي قدمة محمد رمضان بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد، أيضا لعبت الدولارات دور كبير في الكليب، فبعد أن صُدم "رمضان" في حبيبته التي تركته من أجل رجل آخر، فجأة يجد سيارة مفتوحة بها شنطة دولارات وتتحول حياته.

يذكر أن الفنان محمد رمضان صٌدر حكم مؤخرا ضده في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، حيث أصدرت محكمة الدقي الجزئية في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا بتوكيل بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، والمعروف إعلاميا بـ "الطيار المفصول".وكان الطيار المفصول، قد أقام دعوى سب وقذف ضد "رمضان"، والتي اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا.