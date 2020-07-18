ألقى قصيدة أمام الرئيس في الأسمرات.. الطفل كريم: حفظتها في 5 أيام

حكت السيدة شيماء والدة الطفل كريم أحمد، الذي ألقى قصيدة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده حي الأسمرات 3، تفاصيل تغيير حياتهم بسبب الانتقال لحي الأسمرات.

وقالت "والدة كريم" خلال لقاء مع مراسلة برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن اختلافا كبيرا حدث في حياتهم من ناحية المكان ومن ناحية تلقى ابنها التعليم، "الحضانات هنا على مستوى عالي جدا ونفسي كل المدارس تبقى على مستوى الحضانات اللي في حي الأسمرات هنا".

وتحدثت "أم كريم" عن الحضانة التي يدرس بها نجلها، مشيرة أن كل قاعة يوجد بها أقل من 15 طفلا مع تطبيق التباعد بينهم، مضيفة أنها انتقلت من عزبة خيرالله بمصر القديمة للأسمرات، مبدية سعادتها الكبيرة حينما شاهدت نجلها يلقى قصيدة أمام رئيس الجمهورية.

وأكدت "أم كريم" على سعادتها بسبب الإشادات بنجلها على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة أنها كانت تظل معه أثناء حفظه للقصيدة حتى منتصف الليل.

من جانبه قال الطفل كريم إنه ظل لمدة 5 أيام يحفظ هذه القصيدة التي ألقاها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: "نفسي لما أكبر أبقى دكتور عشان أكشف على الناس التعبانة ونفسي أطلع دكتور أطفال".

وتحدث الطفل كريم عن الفروق الكبيرة بين حضانة الأسمرات والحضانة التي كان يذهب إليها قبل انتقاله للأسمرات قائلًا: "الحضانة القديمة مكنتش متأسسة كويس زي حضانة الأسمرات".