الطفل الذي ألقى قصيدة أمام الرئيس: "حد يخاف وهو واقف قدام باباه؟"

قال الطفل كريم أحمد، الذي ألقى قصيدة "عاشقين ترابك يا مصر" أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية بالمرحلة الثالثة بمشروع مدينة الأسمرات، إن لديه من العمر 6 سنوات، ويعيش في حي الأسمرات منذ عامين، وكان يعيش قبل ذلك في اسطبل عنتر بمصر القديمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور".

وأضاف "أحمد": "الأسمرات طبعا أحسن من مكاننا القديم، لأنها نضيفة وحلوة وفيها ملاهي وملاعب وكل حاجة، ماما وبابا هما اللي حفظوني القصيدة، وأنا كنت عايز أحفظها عشان أقولها قدام الرئيس السيسي، وأنا ماخوفتش وكنت ثابت مكاني قدام الريس".

وعن شعوره بالخوف أمام الرئيس أثناء القائه القصيدة، قال: "هو حد يخاف وهو واقف قدام باباه؟ الرئيس زي بابا، وبقوله شكرا يا سيادة الرئيس على المجهود اللي بتعمله معانا، وشكرا إنك حميت مصر، وأنا بتمنى إن أفضل دايما في حي الأسمرات".

بينما قال والد الطفل كريم: "المكان في الأسمرات أنضف وآمن وأحسن، في فرق كبير بين المنطقة هنا والمنطقة اللي كنا عايشين فيها، وبقول لأي حد يكون قدامه الفرصة إنه يسيب العشوائيات ويروح مكان أفضل يختار المكان الأفضل عشان أولاده، وبوجه الشكر للرئيس السيسي".