بعد إجرائه حوارا مع العائدين من ليبيا.. مذيع التلفزيون المصري: شعرت بالفخر

أعرب الإعلامي أحمد عبدالصمد المذيع بالتلفزيون المصري، عن سعادته بإجراء أول لقاء مع المصريين العائدين من ليبيا، بعد تدخل السلطات المصرية للإفراج عنهم من ميليشيات موجودة في ليبيا.

وقال عبدالصمد في تصريح لـ"الوطن"، من موقع استقبال المصريين العائدين لأرض الوطن بمحافظة مطروح، إن ما حدث اليوم، هو لحظة فارقة في عمر الوطن، تشعر كل مصري بالفخر والزهو، والاطمئنان أنه لا يمكن المساس بكرامته بأي مكان، وأن مصر وقيادتها قادرة بعون الله على تأمين كل مصري، بأى بقعه في العالم، معتبرًا أن عودة المصريين اليوم، بمثابة رسالة لكل من تسول له نفسه، المساس بكرامة وأمن أى مصري.

وأشار عبدالصمد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف أجهزة الدولة للتحرك بكل أجهزتها لعودة المصريين المحتجزين في ليبيا، مؤكدًا أنه شاهد في وجوه العمال العائدين السعادة والاطمئنان، مشددًا على تواجد كل الأجهزة المعنية لاستقبال المصريين والاطمئنان عليهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما تترجم كلامها لأفعال كي يعلم القاصي والداني، أن كرامة المواطن المصري خط أحمر.