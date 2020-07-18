فيديو.. وصول وزير النقل محطة مصر لمتابعة تشغيل الجرارات الجديدة

وصل منذ قليل، الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة مصر برمسيس لمتابعة تشغيل الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة، إضافة إلى متابعة تشغيل العربات التى تم تطويرها ضمن خطة تحديث أسطول عربات القطارات، كما سيتابع عملية حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، ومعرفة المشكلات التي تواجه جمهور الركاب المسافرين.

وتزينت الجرارات الجديدة، بالورود أثناء توقفها على رصيف 6 بمحطة مصر، وذلك قبل تشغيلها على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.

ومن المنتظر أن يتفقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة مصر برمسيس، بعد قليل، لمتابعة تشغيل الجرارات الجديدة، إضافة إلى متابعة تشغيل العربات التى تم تطويرها ضمن خطة تحديث أسطول عربات القطارات، كما سيتابع عملية حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، ومعرفة المشكلات التي تواجه جمهور الركاب المسافرين.

يذكر أن الهيئة العامة استلمت نحو 70 جرارا جديدا أمريكيا من إجمالى 110 جرارات، وسيتم استلام باقي الدفعات بواقع 20 جرارا شهريا، فيما تمّ استلام نحو 32 عربة قطار روسية جديدة ضمن صفقة الـ1300 عربة، وسيتمّ توريد باقي الصفقة على دفعات شهرية بواقع 35 عربة.

وشملت العربات 800 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتمّ تقديمها للركاب محدودي الدخل لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مؤكّداً أنَّ تكلفة الصفقة 16 مليارًا و16 مليونًا و50 ألف يورو.