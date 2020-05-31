كامل الوزير: نسبة ارتداء الكمامة في المترو والسكة الحديد 100% اليوم

قال المهندس كامل الوزير، إنه تفقد المترو اليوم، لكي يطمئن على الإجراءات الاحترازية والإجراءات الصحية المتخذة لحماية المواطنين.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أذاعتها قناة "on"، ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر: "اللي مش معاه كمامة، بنوجهه لشباك التذاكر، عشان ياخد تذكرة مع الكمامة، عشان ميركبش واحد المترو أو السكة الحديد دون كمامة".

وتابع: "نطبق الاشتراطات والمحاذير الواجبة في هذه الحالات.. ولم أكن أتخيل الوعي الكبير، للمواطنين في السكة الحديد أو المترو، تقريبًا الالتزام نسبته 100% وكانوا لابسين كمامات".