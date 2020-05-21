6 مرات قاطع فيها الرئيس "الوزير" بـ"بشائر الخير".. إيه المعدات دي يا كامل؟

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، 6 مرات أثناء افتتاح مشروع بشائر الخير 3 بالإسكندرية.

المرة الأولى حينها قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتطوير ترعة النوبارية وتبطينها وجعلها مجرى مائي حضاري، وتحويلها إلى منطقة لوجستية في صالح ميناء الإسكندرية.

السيسي لمدبولي: هتدفع تمن 2000 بيت لتطوير النوبارية.. والأخير: حاضر

وقاطعه الرئيس السيسي، قائلًا: "لو انت عاوز تشيل المباني بنجع إسو ونجع الألومنيوم أي 2000 وحدة، هتدفع التمن؟".

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشاير الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "حاضر يا أفندم، أنا جاهز، في إطار تطوير ميناء الإسكندرية، لأنه ميناء مخنوق".

المرة الثانية عندما قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّه بالنسبة لمحور التعمير، فطوله 35 كم، ويتقاطع مع الطريق الصحراوي حتى سيدي كرير، وهو محور مهم جدا وبديل للطريق الدولي الساحلي، ويربط بين الطرق الرئيسية الطولية الداخلة إلى الإسكندرية، متابعا: "إحنا عاملين مخطط لتطويره، مرحلة على 14 كم، ثم مرحلة 21 كم".

الوزير: هنخلص محور التعمير في سنتين.. والسيسي: واحدة كفاية

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشاير الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "بدأنا الدراسات والمخططات الخاصة به، وسننهي المرحلة الأولى منه خلال العام المالي المقبل، والـ21 كم الباقيين نخلصهم في العام المالي اللي بعده".

وقاطع الرئيس السيسي، قائلًا: "لا لا لا يا كامل لو سمحت، إحنا مبناخدش كده، انت كده بتتكلم في سنتين وشوية، ده مش هينفع، لأنه هيحل مسائل كتير جدًا في الإسكندرية، ما تفكر تدمجه مع الطريق الدائري حول البحيرات عشان الـ35 كم يحلوا جزء من المشكلات في البحيرة ونعمل 6 أو 7 حارات، بس هي سنة واحدة، انت عندك شركات، وبتقبض، واللي يقبض يفضل شغال".

والمرة الثالثة عندما قال كامل الوزير: "الطريق عبارة عن 3 حارات و3 حارات، ويمر داخل بحيرة مريوط ثم أراضي سبخية وأراض ملحية، ويعبر العديد من المصارف وأهمها مصرف القلعة".

وقاطعه الرئيس السيسي مرة أخرى قائلًا: "مصرف العموم هيأذيك أو هيضرك في إيه؟"، ليرد الوزير: "أكيد يا أفندم هيضرني، عملنا مقترحات نعمل طريق خدمة، والحلين سواء أمشي في المصرف وأحركه وأنشئ مبطن داخل البحيرة، للأسف الصيادين كل شوية بيقطعوا المصرف عن البحيرة، فالبحيرة لو زادت مرة واحدة، المصرف يزيد ويغرق البيوت اللي في نهاية ترعة النوبارية ومصرف الماكس، يا إما ننقله جنوبًا ونعمقه ونبطنه ونعمل مكان المصرف في الاتجاه التاني ويبقى مرتبط بالطريق ونسيب المصرف هنا، بس لازم نعمله بشكل كويس وننشئ الاتجاه ده أو جنوبا منه شوية".

السيسي يوجه بإنشاء كورنيش على بحيرة مريوط

وقاطعه الرئيس السيسي للمرة الرابعة قائلًا: "يا ريت ندرس إننا نثبته في مكانه يا دكتور مصطفى مدبولي".

وأشار الوزير، إلى أنّ هناك 3 بدائل: "أول بديل استخدام الطريق القائم، نستخدمه في النقل الثقيل والطريقين الجانبيين نمشي عليهم عربيات الملاكي الخفيفة، والحل التاني نسيب الملاكي شغال في النص 3 و3، ونعمل طريق الخدمة على الجانبين، الـ3 حارات للنقل التقيل، بمواصفات فنية معينة في الصخر اللي هنردم بيه، ونسيبه لمدة سنة العربيات تتحرك على طبقة الأساس لحد ما ياخد هبوطه القياسي، وبعدين نعمل الطبقة السطحية بتاعته، والبديل الثالث الرئيس وجه به، وهو قوي هندسي يحل مشكلة ضعف التربة الرخوة، وتكلفته المالية عالية شوية، عشان نعمل مقارنة ونشوف هناخد أي بديل".

السيسي للوزير: ازاي قابل بالمعدات دي يا كامل؟

وواصل: "البديل الأول والتاني اللي هو من غير الكوبري سواء النقل بره أو جوه تكلفته 5 مليارات جنيه، والكيلو في الطرق يتكلف 44 مليون جنيه، والمشكلة إن في 6 كم كباري، 8 كباري قائمة موجودة هعمل كباري زيها يمين وشمال طولها 6 كم لوحدها بحوالي 3.6 مليار جنيه، وترفع التكلفة إلى 5 مليارات جنيه".

وأوضح أنّ "البديل الثالث وهو بديل الكوبري الـ35 كم لما يبقوا كوبري هيوصل تكلفته لـ21 مليار جنيه ونص، وبالتالي قررنا نعمل البديل الثاني، ونشتغل عليهم بمواصفات هندسية جيدة".

وفي المرة الخامسة عندنا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء كورنيش على بحيرة مريوط، وذلك خلال تفقده أعمال إنشائها، اليوم الخميس. وقال السيسي: "عاوزين نعمل كورنيش للناس اللي هنا".

وقال كامل الوزير وزير النقل: "أنا مش مع إني أعمل المباني هنا، يا إما أعمل توسعة الطريق أو متنفس للناس هنا، معملش عمارات تانية زيادة هنا".

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرة السادسة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال استعراض الأخير للماكينات التي تعمل على تطوير الطريق الدولي الساحلي.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "دي معدات في الموقع، كانت عندك في الهيئة الهندسية المعدات كده؟".

ليرد وزير النقل قائلًا: "عندي المعدات أحسن من كده"، وقال الرئيس: "ما أنا عارف، بس انت قابل كده ليه، أنا مليش دعوة، هو إحنا كده؟، حتى لو كانت حكومة حتى لو كانت شركاتنا مينفعش".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد، بينها مسجدين 800 متر و4 صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.