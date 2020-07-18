الكويت: 1060 عالقا مصريا يغادرون إلى 3 محافظات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ عبر 6 رحلات جوية.

وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 625 راكبا إلى القاهرة، ورحلة على متنها 290 راكبا إلى أسيوط ورحلة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.

وأضافت الإدارة العامة للطيران المدني، أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة فلاي ايجيبت وشركة طيران المصرية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الجمعة، مغادرة 1390 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.