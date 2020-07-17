4 مطارات تستقبل 1390 مصريا عائدا من الكويت

استقبلت المطارات المصرية، على مدار اليوم الجمعة، 7 رحلات جوية قادمة من الكويت، تقل على متنها 1390 مصريا، وذلك في إطار الجسر الجوي الذى تسيره وزارة الطيران المدني، لإعادة المصريين من دولة الكويت.

وأكدت المصادر، أن الرحلات الـ7، استقبلتها مطارات "القاهرة، برج العرب، سوهاج، وأسيوط".

وقالت المصادر، إن مطار القاهرة الدولي، استقبل اليوم 3 رحلات، تقل على متنها 810 مصريين، بينما استقبل مطار أسيوط الدولي 145 مصريا، واستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين، تقل كل منها 145، كما استقبل مطار برج العرب الدولي، رحلة تقل على متنها 145.

وفور وصول الرحلات للمطارات المصرية، جرى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، وجرى توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع العائدين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.