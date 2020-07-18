وزير النقل: تطوير 3 أنواع من العربات الإسباني والدرجة الأولى والثالثة

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هيئة السكة الحديد طورت خلال الفترة الماضية ثلاثة أنواع من عربات القطارات، وهي عربات الدرجة الثالثة والدرجة الأولى فاخرة والإسباني، مشيرًا إلى أن جميع العربات جرى تطويرها بأيادي مصرية داخل ورش السكك الحديدية، لافتا إلى أن أعمال التطوير مستمرة.

وقال وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمحطة مصر على رصيف 6، أن جميع أعمال تطوير منظومة السكة الحديد تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد لدينا أي معوقات تؤثر على أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن قطارات السكة الحديد تخدم نحو مليون مواطن يوميًا، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.