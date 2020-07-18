فيديو.. وزير النقل يتفقد عربات السكة الحديد الإسباني المطورة قبل تشغيلها

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، منذ قليل، عربات السكة الحديد الإسباني والتي تم إعادة تأهيلها وتطويرها، قبل بداية تشغيلها على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيدا بأعمال التطوير التي تحدث في منظومة السكة الحديد.

يذكر أن الهيئة استلمت نحو 70 جرارا جديدا أمريكيا من إجمالي 110 جرارات، وسيتم استلام باقي الدفعات بواقع 20 جرارا شهريا، فيما تمّ استلام نحو 32 عربة قطار روسية جديدة ضمن صفقة الـ1300 عربة، وسيتمّ توريد باقي الصفقة على دفعات شهرية بواقع 35 عربة، فهذه العربات تشمل 800 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتمّ تقديمها للركاب محدودي الدخل لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مؤكّداً أنَّ تكلفة الصفقة 16 مليارًا و16 مليونًا و50 ألف يورو.