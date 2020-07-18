وزير النقل: نحتفل بتشغيل جرارات وعربات جديدة ستقضي على الزحام والأعطال

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تحتفل اليوم بتشغيل الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرًا إلى أنه جرى توريد نحو 70 جرارا أمريكيًا جديدًا من إجمالى 110 جرارا وسيجري إرسال باقي الجرارات على دفعات شهرية، في المقابل جرى توريد نحو 32 عربة قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة وسيجري إرسال باقي الدفعات بواقع 35 عربة شهريًا.

وقال وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمحطة مصر برمسيس، إن الجرارات والعربات الجديدة ستقضي على الأعطال والزحام، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تحقيق طفرة حقيقية بمنظومة السكة الحديد لخدمة جموع الركاب، موضحًا أن هناك حالة من الانضباط داخل المنظومة في ظل السير نحو التطوير.

وقال "الوزير"، إن الهيئة استلمت نحو 70 جرارا أمريكيًا جديدًا من إجمالى 110 جرارات، وسيجري استلام باقي الدفعات بواقع 20 جرارا شهريًا، فيما جرى استلام نحو 32 عربة قطار روسية جديدة ضمن صفقة الـ1300 عربة، وسيجري توريد باقي الصفقة على دفعات شهرية بواقع 35 عربة.

وأوضح أن العربات الجديدة تشمل 800 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يجري تقديمها للركاب محدودي الدخل لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مؤكّداً أنَّ تكلفة الصفقة 16 مليارًا و16 مليونًا و50 ألف يورو.