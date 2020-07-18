تعافي 9 مصابين من كورونا بمستشفى الفشن جنوب بني سويف

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم، تعافي 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى الفشن المركزي، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، إن محافظ بني سويف متابعة لحظيا مستجدات ملف كورونا؛ لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

وأثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية في المحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى في المستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفانٍ وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي، والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، على المتابعة المستمرة وجهودهم المبذولة.