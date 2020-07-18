"الأرصاد": الطقس معتدل هذا الأسبوع والعظمى على القاهرة 35 درجة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سجلت انخفاضا طفيفا أمس وأول أمس وكانت أقل من المعدلات، ووصلت إلى 33 درجة وكان هذا الطقس يعتبر جيد جدا بالنسبة للأيام السابقة والمقلبة، لافتة إلى وجود نشاط للرياح إلى حد ما يلطف الإحساس بدرجات الحرارة وكانت نسبة الرطوبة أقل مما يلطف الإحساس بدرجات الحرارة .

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه على مدار هذا الأسبوع تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام وستتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية ولا يوجد ارتفاع كبير في درجة الحرارة ونسب الرطوبة ما زالت مرتفعة مما يزود إحساسنا بارتفاع درجة الحرارة لتصل من حوالي 80 إلى 85% ويكون أثناء الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر مما يؤدي لمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة ويؤدي لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق وهي غير مؤثرة على حركة الجمهور والسفر.

وتابعت، أنه مع سطوع أشعة الشمس وتقدم ساعات النهار تبدأ نسبة الرطوبة تقل تدريجيا وتصل إلى حوالي 40% تقريبا وهي أقصي درجة حرارة تسجلها في اليوم بفترة الظهيرة وحتى بعد العصر وهذه الفترة يكون الطقس فيها مائل للحرارة أثناء ساعات النهار لأنها هي الفترة التي تسجل فيها درجة الحرارة أعلى درجة لها.

ونصحت، الدكتورة إيمان شاكر، بتجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في هذه الفترة وفي حالة الاضطرار للخروج أو العمل تحت أشعة الشمس يجب أن يتواجد معنا شمسية أو كاب وشرب كمية كبيرة من الماء والعصائر لتعويض العرق الذي نفقده في هذه الفترة.

واستكملت، أنه مع ساعات الليل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بصورة كبيرة لتسجل العظمي 34 أو 35 درجة والصغرى 23 و 24 درجة وهناك فرق كبير جدا بين الليل والنهار بالإضافة لوجود هواء في الليل مما يلطف من الإحساس بدرجات الحرارة.