صحة الدقهلية: انخفاض أعداد مصابي كورونا بتمي الأمديد إلى 35 مصابًا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن انخفاض عدد المرضى بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد إلى 35 مصابًا، وأنه جارى متابعتهم وصرف العلاج لهم وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إنه بخروج وتعافى 12 حالة من مستشفى الحجر الصحى بتمي الأمديد، يصل إجمالي عدد المتعافين إلى 722 حالة من مصابى فيروس كورونا من إجمالي 938 إصابة، بنسبة شفاء بلغت 77%.

وأضاف أن متوسط المعدل اليومي للإصابات في صحة الدقهلية انخفض إلى 12 إصابة جديدة يوميًا، وهو ما يدعو إلى التفاؤل، نسبة لعدد السكان، حيث تأتي الدقهلية في المحافظات الأقل إصابة على مستوى الجمهورية.