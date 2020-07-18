صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة عقارين مخالفين بعين شمس والحلمية

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم 34 بشارع أحمد عصمت بنطاق حي عين شمس وهو عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من 18 طابقا حيث سيتم إزالة العقار حتى سطح الأرض.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال ازالة الأدوار المخالفة بالعقار رقم 8 بشارع الكمال بحلمية الزيتون حيث أن العقار حاصل على ترخيص بناء أرضي و5 أدوار وقام مالكه ببناء 13 دورا، وهو العقار الذي أشار إليه الرئيس السيسي خلال افتتاحه مؤخرا عدة مشروعات قومية شرق القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة للمواطنين أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء المخالف والعشوائي والازالة الفورية لها.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

وأشار المحافظ إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.