الشوربجي: يجب توفير المعلومات والتدريب للصحفيين في تغطية "الشيوخ"

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدولة المصرية بصدد أن تشهد فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية التي شهدها الاستفتاء الأخير ليصبح البرلمان بغرفتين، موضحا أن الهدف دعم واستقرار الحياة السياسية كما يضمن إصدار التشريعات بعد مناقشتها بشكل مستفيض وعقد جلسات استماع.

وأشار الشوربجي في كلمته بمنتدى الإعلام لتغطية انتخابات الشيوخ إلى ضرورة الاطمئنان إلى أن عودة مجلس الشيوخ "تفرض علينا أن تخرج هذه للانتخابات في أجواء ديمقراطية للخروج بصورة مشرفة أمام دول العالم والووقف عل مسافة واحدة من جميع المرشحين".

وأكد الشوربجي أن وجود مجلس الشيوخ سيسهم بشكل جاد وفعال في تحقيق الاستقرار وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأحزاب المصرية للتواجد الفعلي على الساحة السياسية، وإتاحة المجال للرأي والرأي الآخر، وذلك للخروج بصورة مشرفة أمام دول العالم التي أصبحت تنظر للاستحقاقات المصرية بشكل مختلف خاصة.

واستطرد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أننا نؤكد على أهمية الالتزام بالحيادية والشفافية التامة، والوقوف على مساحة واحدة على كل المرشحين، وهو ما يتطلب تمكين الصحفيين من الحصول على كل المعلومات من الدولة للتأكد من صحتها لعدم نشر المعلومات المغلوطة.

وأكد الشوربجي أن ذلك أيضا، يتطلب توفير التدريب اللازم الصحفيين والإعلاميين حول أسس ومعايير تغطية الانتخابات بصورة مهنية، من خلال عقد دورات تدريبة، وتوفير البيئة اللازمة لعمل الصحفيين وتوافر كل مستلزمات العمل الصحفي والإعلامي.

وشدد الشوربجي، على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام لتوعية الرأي العام لاختيار من يمثله في مجلس الشيوخ، وذلك بالتوعية في أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وإلتزام الدقة، والوقىف على مسافة واحدة من كل المرشحين.