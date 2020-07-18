فرحة بين طلاب أدبي والشعبة الإسلامية بالأزهر لسهولة التاريخ والاقتصاد

أدى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 حتى الساعة 12، كما أدى طلاب الشعبة الإسلامية مادة الاقتصاد من الساعة 9 حتى الساعة 11.

وأكّدت غرفة العمليات المركزية للثانوية الأزهرية، لـ"الوطن"، أنَّ القطاع لم يتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن امتحان التاريخ وكذلك امتحان الاقتصاد، وسادت الفرحة بين الطلاب بمستوى الامتحان.

وأوضحت الغرفة أنَّ نسبة الحضور عالية للغاية وهناك تعاون كبير من قبل الطلاب وتقبل للإجراءات الإحترازية التي يتمّ اتخاذها، وليس هناك أي مخالفات إلكترونية خاصة بالامتحان، مشيرين إلى أنَّه يتمّ رصدّ المخالفات وسيتمّ إعلانها في مؤتمر صحفي مساء اليوم.

وأوضح أنَّ غرفة العمليات لم تتلق أي مشكلات عبر أرقام التليفونات المعلنة، مبينًا أنَّ أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لم تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس 2020، وبعدت عن أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان.

ويستمر ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى نهاية يوليو القادم للقسم الأدبي، وبداية أغسطس للقسم العلمي، وقد تمّ مراعات التباعد في أيام الامتحانات، بحيث يمتحن الطلاب مادة كل يومين، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لكافة الطلاب لأداء الامتحانات بعيدًا عن الضغط، وتوفير الوقت الكاف لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملًا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي 128495 طالبًا.

كما أنَّ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى على 12 طالبًا.