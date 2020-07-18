عضو تشريعية النواب: البرلمان سبق وفوض بالإجماع الرئيس لحماية ليبيا
كتب:
محمد طارق
01:38 م | السبت 18 يوليو 2020
قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ القبائل الليبية، يؤكد حرص مصر على القيام بدورها العربي والإقليمي تجاه أشقائها من الدول ولا سيما التي تتعرض لأزمات ويستغيث شعبها بمصر، مؤكدا على أن مصر كانت وستظل بيت العروبة، وعمود الخيمة الذي يستند عليه الجميع.
وأضاف بسيوني في بيان له، أن موقف شيوخ القبائل الليبية تجاه مصر ودورها في حل الأزمة يؤكد مدى ثقتهم في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه الوحيد القادر على وضع حلا للتدخل الخارجي على أراضيهم لنهب ثرواتهم.
وأشاد المستشار حسن بسيوني، بموقف القبائل العربية الواثق في مصر وقيادتها، مؤكدا أن ذلك سيقطع الطريق أمام محاولات التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
وأكد بسيوني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وسيظل عند حسن ظن الجميع في العمل على مواجهة أي مخاطر تهدد الأمن القومي المصري والعربي.
وطالب عضو مجلس النواب، جميع الليبين إلى الالتفاف حول القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، وكذلك البرلمان الليبي المنتخب بإرادة الليبيين، مؤكدا على أن حالة الترابط والتلاحم ونبذ الخلافات هو السبيل لإنهاء الأزمة والقضاء على أحلام سلطان الشر رجب طيب أردوغان.
وأوضح بسيوني، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد مشايخ القبائل الليبية كانت حاسمة وواضحة، بأن مصر لن تترك أي تهديد للأمن القومي المصري أو العربي، مشيرا إلى أن مجلس النواب المصري سبق وفوض بالإجماع الرئيس السيسي في حماية الأراضي الليبية وذلك خلال زيارة رئيس مجلس النواب الليبي للبرلمان المصري مجلس النواب المصري مطالبا الدعم والمساعدة.
وأشار، إلى أن الرئيس اختار التفويض من البرلمان الليبي بصفته الكيان الشرعي الوحيد المعترف به دوليا إلى جانب القوات المسلحة، موضحا أن الهدف من ذلك أن يكون دخول مصر لمواجهة مرتزقة أردوغان من الإرهابيين بشكل شرعي وقانوني وبموافقة الشعب الليبي.